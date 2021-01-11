Частные клиники РФ в 2021 году останутся без вакцины Pfizer и BioNTech

https://static.news.ru/photo/13e6738c-5465-11eb-8c81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, в 2021 году не попадёт в частные клиники России. Препарат будет поставляться только в страны, с которыми заключены государственные соглашения.

Об этом рассказали в компании Pfizer, сообщает «Интерфакс».

На текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключённых государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года, — пояснили в компании.

Агентство отмечает, что в Pfizer назвали невозможным обеспечить доступ к вакцине «в ответ на частные запросы». При этом вакцина Pfizer и BioNTech в России не зарегистрирована.

Без договорённостей с Россией невозможно появление вакцины даже в филиале израильского госпиталя Hadassah, расположенном в «Сколково». Хотя там называют свою клинику единственным медучреждением, которое «может использовать незарегистрированные в РФ препараты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения. Департамент получил восемь жалоб на побочные эффекты после вакцинации, они были незначительными и прошли через несколько дней.