Частную яхту-ледокол Тинькова спустили на воду

https://static.news.ru/photo/a6320242-be47-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген, на юго-западе Нидерландов. Первая в мире частная яхта-ледокол заказана российским предпринимателем Олегом Тиньковым.

Яхта ледового класса SeaExplorer способна преодолевать лёд толщиной 30–40 см и находиться в открытом море до 70 дней, сообщает издание Yacht Harbour.

Отмечается, что судно рассчитано на 24 члена экипажа и 12 пассажиров. На борту разместили шесть кают с гардеробными, туалетами, душем и ванными. Также есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. На La Datcha предусмотрены две площадки для вертолётов, имеются батискаф и снегоходы.

Мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше, — цитирует издание Тинькова.

Бизнесмен в 2018 году в интервью Forbes объяснил, зачем ему требуется такое судно. По его словам, он намерен ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь. Тогда Тиньков сообщил, что потратил на яхту более €100 млн. При этом пользоваться ею он собирается не дольше месяца в год, в остальное время судно будет сдаваться в аренду за €740 тыс. и депозит в размере 30% от стоимости аренды на непредвиденные расходы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Олег Тиньков, который борется с лейкемией, заявил об выздоровлении от коронавируса. По его словам, ему удалось справиться с COVID-19 три месяца назад. Помимо этого, добавил бизнесмен, в ходе лечения онкологического заболевания он пережил два сепсиса и «ещё кучу побочек». Теперь он согласился сделать пересадку костного мозга. Операция пройдёт в Лондоне, реабилитация займёт долгие месяцы.