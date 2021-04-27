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Часть сотрудников покинет посольство США в Кабуле

21:06, 27 апреля 2021
Росс Уилсон, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон, временный поверенный в делах США в Афганистане Фото: U.S. Embassy Kabul/facebook.com

Власти США распорядились вывезти ряд госслужащих и дипломатов из посольства в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Госдепартамента.

Диппредставительство должны покинуть те сотрудники, которые могут выполнять работу удалённо, передаёт агентство.

Госдепартамент распорядился об отъезде из посольства США в Кабуле госслужащих <...>, должностные обязанности которых могут выполняться из других мест, — отмечается в сообщении.

Число сотрудников, которые завершат работу в посольстве в Кабуле, не уточняется.

Военные Соединённых Штатов и НАТО начали покидать некоторые базы в Афганистане, заявил 25 апреля в ходе конференции в афганской столице командующий силами генерал Скотт Миллер.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон к 11 сентября выведет из Афганистана всех солдат. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.

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