Часть сотрудников покинет посольство США в Кабуле

Власти США распорядились вывезти ряд госслужащих и дипломатов из посольства в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Госдепартамента.
Диппредставительство должны покинуть те сотрудники, которые могут выполнять работу удалённо,
Госдепартамент распорядился об отъезде из посольства США в Кабуле госслужащих <...>, должностные обязанности которых могут выполняться из других мест, — отмечается в сообщении.
Число сотрудников, которые завершат работу в посольстве в Кабуле, не уточняется.
Военные Соединённых Штатов и НАТО начали покидать некоторые базы в Афганистане, заявил 25 апреля в ходе конференции в афганской столице командующий силами генерал Скотт Миллер.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон к 11 сентября выведет из Афганистана всех солдат. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.