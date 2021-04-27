Часть сотрудников покинет посольство США в Кабуле

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Москва и Доха не смогли сделать шаг вперёд в процессе обсуждения поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

У нас есть много направлений военного сотрудничества, в частности, в области подготовки личного состава, существуют соответствующие соглашения в этой сфере. Взаимодействие в военной сфере продолжает развиваться. По поводу С-400: никаких...