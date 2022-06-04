Часть россиян с задержанного в Шри-Ланке самолета вылетела в Москву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть россиян, которые не смогли вылететь из Шри-Ланки 2 июня по причине ареста самолета Airbus А330, вылетела в Москву. Граждане вылетели в столицу на борту пассажирского лайнера «Аэрофлота», сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по развитию туризма Шри-Ланки. В агентстве уточнили, что оставшаяся часть пассажиров ожидает вылета 5 июня.

По информации аэропорта, большая группа пассажиров с задержанного авиалайнера вылетела сегодня в Москву на самолете «Аэрофлота», — сказано в сообщении.

Компания «Аэрофлот» приостановила рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета А330 3 июня. Накануне глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям государства с просьбой как можно скорее согласовать вылет арестованного самолета. При этом «Аэрофлот» заявил, что в Коломбо за пассажирами будут отправлены другие самолеты.

Ранее в МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике.