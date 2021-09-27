«Часть истории»: в Баку почтили память погибших во время карабахской войны

Сегодня, 27 сентября, в Баку было организовано шествие в память о военных, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана. Его возглавил президент страны Ильхам Алиев, напомнив, что «карабахский конфликт стал частью истории», передаёт АЗЕРТАДЖ.

Глава государства напомнил, что ровно год назад Армения совершила в отношении республики военную провокацию, подвергла обстрелу позиции азербайджанской армии и населённые пункты.

Шествие азербайджанских военных началось с центральной площади «Азадлыг» («Свободы»). Военнослужащие несли плакаты с фотографиями павших в 44-дневной войне в Карабахе.

Ровно в полдень по всей стране почтили память павших минутой молчания. В мечетях столицы также прошли траурные мероприятия. Кроме того, в вечернее время будут подсвечены некоторые здания в цвета государственного флага Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.