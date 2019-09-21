https://static.news.ru/photo/0629db4c-dc72-11e9-ab95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/Candice Imbert

Часть делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует посетить осеннюю сессию в частном порядке, заявил член делегации, депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Украина не подаёт новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны, — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что таким образом старый состав делегации страны остаётся действующим.

Парламентарий также заявил о недопустимости, чтобы на ПАСЕ звучала позиция Москвы, но не звучало мнение Киева.

Ранее News.ru писал о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это связано с возвращением России к работе в ПАСЕ.