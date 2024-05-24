Часов Яр, Запорожье, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 24 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Очеретино, Работино, Липцев, Волчанска, Нетайлово, Старомайорского, Урожайного, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 24 мая 2024 года?

«Два майора»

«На Харьковское направление противник стянул несколько тысяч человек. Наша авиация и ракетчики в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. ВКС активно применяются недавно поставленные в войска боеприпасы с универсальным модулем и планирующим боевым (УМПБ) с увеличенной дальностью поражения в сравнении с ФАБ с УМПК. На Волчанском направлении ВС России продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои. В восточном микрорайоне Часова Яра наши войска продвигаются в районе высотной застройки, применяются ТОС „Солнцепек“, враг отвечает множеством FPV-дронов и артиллерией», — сообщают «Два майора».

По данным источников канала, на Покровском направлении ВС России ведут наступательные действия в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово.

«На Южнодонецком направлении продолжается штурм Красногоровки и Парасковиевки. На Времевском направлении ВС России применяют малые группы пехоты на мотоциклах в ходе атакующих действий Старомайорского и Урожайного. С Запорожского фронта сообщают о взятии нашими подразделениями новых опорных пунктов противника северо-западнее Вербового. На Херсонском направлении вчера резонансным стало заявление военных каналов противника о выходе остатков ВСУ из разрушенных Крынок, смысл в удержании которых свелся к нулю. Тем не менее основное поражение друг другу стороны наносят дронами и артиллерией, ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолетов, применяют авиацию», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении российские войска продолжают наступление в Волчанске, пытаясь занять позиции на правом берегу реки Волчья в районе пожарной части. На Авдеевском направлении ВС РФ продвинулись западнее Бердычей в направлении Новопокровского и в Уманском. Также штурм опорных пунктов противника идет со стороны Сокола. На Донецком направлении российские штурмовики расширили зону контроля в Красногоровке западнее огнеупорного завода», — пишут военкоры.

Отмечается, что на Времьевском направлении в Старомайорском ВС РФ успешно атакуют позиции украинских подразделений, передвигаясь малочисленными мобильными группами на мотоциклах.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Военкор Евгений Лисицын

По информации военного корреспондента Евгений Лисицына, на Авдеевском направлении в Нетайлово ВС РФ добились успеха в боях.

«В Уманском идут тяжелые бои, ВС РФ сталкиваются с мощной артиллерийской контратакой. Усиленная контрбатарейная работа ВСУ в Архангельском усложняет ситуацию. Донецкое направление. В Красногоровке российские силы расширяют зону контроля, украинские ресурсы подтвердили потерю позиций. В Парасковиевке ВСУ потеряли контроль над дорогой, идут тяжелые встречные бои. Херсонское направление. На этом участке обстановка неопределенная: сообщения о ротации и вывозе раненых смешиваются с информацией о покидании последних позиций ВСУ. Запорожское направление. Наши парни штурмовали позиции ВСУ северо-западнее Вербового. Южно-Донецкое направление. В Старомайорском идет штурм позиций ВСУ с возможным прорывом в центр села. Также удары по мосту между Времевкой и Великой Новоселкой для усложнения логистики ВСУ», — сообщил военкор.

Лисицын отметил, что на Артемовском направлении ВС РФ наступают на Курдюмовку и Озаряновку, что открывает путь на Торецк с северо-востока.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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