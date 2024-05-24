Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Очеретино, Работино, Липцев, Волчанска, Нетайлово, Старомайорского, Урожайного, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 24 мая 2024 года?
«Два майора»
«На Харьковское направление противник стянул несколько тысяч человек. Наша авиация и ракетчики в течение суток наносили удары по объектам логистической инфраструктуры в регионе. В Харькове поражен железнодорожный узел. ВКС активно применяются недавно поставленные в войска боеприпасы с универсальным модулем и планирующим боевым (УМПБ) с увеличенной дальностью поражения в сравнении с ФАБ с УМПК. На Волчанском направлении ВС России продвинулись от 200 до 350 метров, отразив две контратаки противника. На Липцовском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продвинулись от 100 до 300 метров. Идут тяжелые бои. В восточном микрорайоне Часова Яра наши войска продвигаются в районе высотной застройки, применяются ТОС „Солнцепек“, враг отвечает множеством FPV-дронов и артиллерией», — сообщают «Два майора».
По данным источников канала, на Покровском направлении ВС России ведут наступательные действия в районе Очеретинского выступа у Архангельского, в районе Новопокровкого, Уманского и недавно занятого Нетайлово.
«На Южнодонецком направлении продолжается штурм Красногоровки и Парасковиевки. На Времевском направлении ВС России применяют малые группы пехоты на мотоциклах в ходе атакующих действий Старомайорского и Урожайного. С Запорожского фронта сообщают о взятии нашими подразделениями новых опорных пунктов противника северо-западнее Вербового. На Херсонском направлении вчера резонансным стало заявление военных каналов противника о выходе остатков ВСУ из разрушенных Крынок, смысл в удержании которых свелся к нулю. Тем не менее основное поражение друг другу стороны наносят дронами и артиллерией, ВС России задействуют высокоточные боеприпасы с вертолетов, применяют авиацию», — говорится в публикации.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
«Рыбарь»
«На Слобожанском направлении российские войска продолжают наступление в Волчанске, пытаясь занять позиции на правом берегу реки Волчья в районе пожарной части. На Авдеевском направлении ВС РФ продвинулись западнее Бердычей в направлении Новопокровского и в Уманском. Также штурм опорных пунктов противника идет со стороны Сокола. На Донецком направлении российские штурмовики расширили зону контроля в Красногоровке западнее огнеупорного завода», — пишут военкоры.
Отмечается, что на Времьевском направлении в Старомайорском ВС РФ успешно атакуют позиции украинских подразделений, передвигаясь малочисленными мобильными группами на мотоциклах.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Военкор Евгений Лисицын
По информации военного корреспондента Евгений Лисицына, на Авдеевском направлении в Нетайлово ВС РФ добились успеха в боях.
«В Уманском идут тяжелые бои, ВС РФ сталкиваются с мощной артиллерийской контратакой. Усиленная контрбатарейная работа ВСУ в Архангельском усложняет ситуацию. Донецкое направление. В Красногоровке российские силы расширяют зону контроля, украинские ресурсы подтвердили потерю позиций. В Парасковиевке ВСУ потеряли контроль над дорогой, идут тяжелые встречные бои. Херсонское направление. На этом участке обстановка неопределенная: сообщения о ротации и вывозе раненых смешиваются с информацией о покидании последних позиций ВСУ. Запорожское направление. Наши парни штурмовали позиции ВСУ северо-западнее Вербового. Южно-Донецкое направление. В Старомайорском идет штурм позиций ВСУ с возможным прорывом в центр села. Также удары по мосту между Времевкой и Великой Новоселкой для усложнения логистики ВСУ», — сообщил военкор.
Лисицын отметил, что на Артемовском направлении ВС РФ наступают на Курдюмовку и Озаряновку, что открывает путь на Торецк с северо-востока.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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