Часов Яр, Угледар, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 5 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Липцев, Парасковиевки, Работино, Старомайорского, Яснобродовки и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 5 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Активно работают средства дальнего поражения. ЛБС без изменений. Донецкий фронт. В Парасковиевке продолжается зачистка окраин населенного пункта. В Георгиевке продолжаются тяжелые бои за село, без особых продвижений. В Красногоровке ситуация тоже сильно не изменилась — идут бои. Есть продвижения российских войск в районе Карловки, где бои разворачиваются на подступах к населенном к пункту. Аналогичная ситуация в районе Яснобродовки. Продолжаются бои в районе населенного пункта Сокол и в Новоалександровке, где российские войска ведут бои на окраине населенного пункта. Часовоярское направление. ЛБС без существенных изменений. ВС РФ продолжают штурм восточных окраин Часова Яра. Активно работают средства дальнего поражения и авиация», — говорится в публикации.

По информации источников WarGonzo, на Харьковском направлении ВСУ постоянно пытаются проводить контратаки в Волчанске, где у ВС РФ активно работают средства дальнего поражения.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

«Два майора»

«На Харьковском направлении сообщают об ожесточенных боях в Волчанске. Противник нарастил количество контратак и пытается вернуть утраченные позиции. Бои идут на территории Агрегатного завода. Тем не менее на левом фланге восточнее города ВС России закрепились на высотах и взяли под огневой контроль несколько путей снабжения врага. В н. п. Липцы противник перебрасывает подкрепления, ЛБС без изменений. Западнее Авдеевки идет зачистка местности перед наступлением на Карловку западнее Нетайлово. С Южнодонецкого направления сообщают об успехах в Парасковиевке западнее Новомихайловки. Наши войска продвигаются к Константиновке с юга, обходя водную преграду. На Времевском направлении продолжаются тяжелые бои в Урожайном. Из северной части Старомайорского сообщают об успехах подразделений ВС России: идет зачистка северной части населенного пункта», — сообщает Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что на Херсонском направлении идут бои в островной зоне, где ВС РФ стараются занять все острова. Также российские войска наносят удары по позициям ВСУ через Днепр при помощи авиационных бомб ФАБ с УМПК.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут бои в Волчанске, противнику удается удерживать позиции в многоэтажной застройке южнее улицы Короленко. На Авдеевском направлении продолжается наступление российских войск в районе Сокола и Уманского, несмотря на активное использование ВСУ средств беспилотной авиации. На Донецком направлении штурмовики ВС РФ ведут зачистку садового товарищества "Волна-1" на подступах к Карловке и готовятся к продолжению наступления», — говорится в сообщении.

Журналисты сообщили, что на Угледарском направлении российские войска значительно расширили зону контроля в районе Парасковиевки и южнее Константиновки, а также в районе балки Икряной.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 5 июня: что завтра, головные боли, слабость, шумы

Какой сейчас курс доллара и евро в РФ: что с рублем, прогнозы экспертов

Битва за Волчанск 4 июня: покинули ли ВСУ город, кто владеет инициативой