Часов Яр, Волчанск, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 16 июня

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Богдановки, Волчанска, Новопокровки, Нетайлово, Работино и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 16 июня 2024 года?

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении российские войска продвигаются к западу от Крахмального, ранее противник был выбит из нескольких лесополос. На Лиманском направлении возобновились штурмовые бои к востоку от Терн. По предварительным данным, пока украинским формированиям удается сдерживать натиск ВС РФ. На Бахмутском направлении идут бои в микрорайоне Канал Часова Яра. Российские десантники продолжают продавливать оборону противника», — пишет «Рыбарь».

Отмечается, что на южных направлениях в настоящее время наблюдается затишье из-за погодных условий.

«На юге наблюдается относительное затишье в связи с погодными условиями. На этом фоне стороны проводят ротации и осуществляют переброску сил и средств», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении ВС РФ двигаются у села Загорное к Мирному. Были нанесены удары по расположению ВСУ в частном секторе недалеко от Малиновки.

«На Южно-Донецком направлении бои в серой зоне Урожайного, фронт без изменений. По сообщениям с мест, у села Владимировка, что прямо под Угледаром, группы ВСУ попали в окружение. Похоже, наши военные пробуют и с этой стороны продвинуться к трассе Константиновка — Угледар, чтобы подорвать снабжение группировки ВСУ в Угледаре. На Донецком фронте ВС РФ выбивают ВСУ из юго-восточной части Невельского — те остались в огневом мешке в восточной части села. Активизация боев в Невельском, помогают нашим в Красногоровке, где идет продвижение в сторону западной окраины и штурм многоэтажек на востоке. Под контроль ВС РФ перешло здание горбольницы. С мест подтверждают освобождение Георгиевки. На плечах отступающих ВСУ наши вошли в Максимильяновку, зацепились за восточную окраину. Через эти села лежит дорога на Курахово — один из ключевых центров обороны ВСУ», — отмечает Царев.

По информации экс-депутата Верховной рады, ВС РФ на Авдеевском участке почти взяли под контроль Новоалександровку.

«Сейчас 7-й км остается нашим, чтобы перерезать трассу, которую западные журналисты окрестили „дорогой жизни“ — от Константиновки до Покровска. По ней снабжаются ВСУ в Часове Яре. Южнее Очеретино ВС РФ срезали выступ южнее Новопокровского и продвинулись на 750 м, подойдя вплотную к Новоселовке Первой. Продвинулись к северу от Нетайлово, продолжая охват Яснобродовки. В Карловке бои идут на обоих берегах Карловского водохранилища, ВСУ всеми силами цепляются за село. На Артемовском участке у наших есть успехи на северном фланге, у Калиновки. В Часове Яре не стихают бои за микрорайон Канал. ВСУ на сегодняшний день контролируют часть домов вдоль улицы Олега Кошевого. На Северском направлении ВС РФ зачищают подступы и лесопосадки южнее Раздоловки, заняли восточную часть села, двигаются вдоль ж/д к Выемке, где отбили у ВСУ ряд позиций. Также наши начали штурм Верхнекаменского, зачистив позицию на стыке ЛНР и ДНР. На Купянском фронте наши бьются возле Берестового, а также, по сообщениям с мест, вышли на восточную окраину Песчаного. Атаки к Степовой Новоселке пока не очень успешны», — рассказал Царев.

Фото: МО РФ

По его словам, ВС РФ также продвигаются в городе Волчанск Харьковской области.

«Тяжелые бои идут на востоке Волчанска, где активна самоходная артиллерия ВСУ. Противник тянет подкрепления под Волчанск, однако речь идет о частях различных бригад, действующих асинхронно. Наши же в первую очередь накрывают огнем всю боевую технику, особенно артиллерию ВСУ, вынуждая их перемещаться, искать лучшие позиции, нарушая правила маскировки. Тут наши и выцеливают орудия дронами», — заявил Олег Царев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«В целом на фронте армия России сохраняет инициативу и вынуждает противника стачивать резервы и мобилизовать в ВСУ все новых граждан. Однако полный мобилизационный потенциал Украины насчитывает еще несколько миллионов штыков, пусть для этого и потребуется снижать возрастную планку. Наступательные действия ВС России ведут на Северском и Кураховском направлениях, у Часова Яра, западнее Авдеевки, на Запорожском фронте», — сообщает Telegram-канал «Два майора».

Авторы отметили, что за прошедшую неделю в очередной раз стало понятно, что Украина и Запад не готовы к переговорному процессу, поскольку планируют как можно дольше затягивать конфликт.

«Прошедшая неделя в очередной раз подтвердила отсутствие у Киева и Запада намерений договариваться, а также нацеленность противника на максимальное затягивание конфликта, несмотря на людские, экономические и территориальные потери. Армия России сохраняет инициативу, но из-за изменившегося под влиянием технологий хода ведения боевых действий наши успехи носят тактический характер, ориентированный на истощение военной машины противника», — пишут журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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