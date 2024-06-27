Часов Яр, Сокол, Работино : хорошие и плохие новости с фронтов СВО 27 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Работино, Красногоровки, Клещеевки и Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 27 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. В районе Работино и северо-западнее Вербового — позиционные бои. Активно работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. Продолжаются бои на подступах к Константиновке. В Красногоровке есть очередные тактические успехи ВС РФ. В Невельском — без изменений. В районе Карловки российские войска продолжают улучшать свои позиции, готовясь к дальнейшему штурму населенного пункта. Тяжелые бои в Яснобродовке, где украинский гарнизон продолжает оказывать сопротивление. В Соколе также продолжаются тяжелые бои, ЛБС без существенных изменений. Часовоярское направление. Российские войска продолжают теснить ВСУ на запад в пригороде Часов Яра. Украинский гарнизон ожесточенно сопротивляется», — сообщает проект.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в н.п. Волчанск. Штурмовые группы ВС России выбивают противника из района многоэтажек. Противник пытался форсировать реку Волчья силами до мотопехотной роты, артиллерией и FPV-дронами наших войск уничтожено до 50 солдат ВСУ. Враг продолжает наращивать силы на правом берегу реки Волчья. Ракетным вооружением уничтожено два склада БпЛА ВСУ с расчетами и транспортом. Противник вводит в бой легкие стрелковые батальоны, стараясь нарастить давление на наши позиции. На Купянском направлении ВС России возобновили атакующие действия юго-восточнее Синьковки. Сообщается о боях за опорные пункты противника. Севернее Часов Яра противник ввел в бой резервы и контратаковал в районе Калиновки. Продолжается сражение в микрорайоне „Канал“, а также у Клещеевки и Андреевки. На Торецком направлении, где недавно ВС России возобновили атакующие действия, удалось выйти к окраинам н.п. Железное (на карте — Зализное, укр.). Также сформировался выступ фронта от ж/д станции „Майорская“ вглубь обороны противника на дистанцию 1,7 км», — пишет канал «Два майора».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что западнее Авдеевки идут встречные бои, а продвижение ВС РФ зафиксировано на южном участке фронта от Нетайлово к Карловке.

«На Времевском направлении ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак у Старомайорского и Урожайного, в том числе задействовав бронетехнику. На Запорожском фронте без значимых изменений ЛБС. В районе Пятихаток ВС России накрывают огнем из ТОС позиции противника. На Херсонском направлении сообщали о стрелковых стычках у Антоновского моста. ВС России продолжают действовать на островах в пойме реки Днепр в тяжелых условиях. Враг интенсифицировал применение FPV-дронов», — рассказали авторы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении российские войска наступают в направлении Петропавловки со стороны Ольшан, а также расширили зону контроля на подступах к Стельмаховке. На Авдеевском направлении российские войска отразили контратаку противника в районе Яснобродовки и ведут ожесточенные бои в районе Сокола и Новопокровского», — сообщают журналисты.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», на Времьевском направлении продолжаются боестолкновения на северной окраине Старомайорского и в Урожайном.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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