Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 29 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Архангельского, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Очеретино, Липцев, Нетайлово, Работино, Старомайорского, Урожайного, Часов Яра и Яснобродовки? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 29 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои в районе Работино и северо-западне Вербового. ЛБС без особых изменений. Донецкий фронт. В Парасковиевке продолжаются наступательные действия ВС РФ. В Красногоровке продолжаются ожесточенные бои, российские войска удерживают инициативу, давя на украинскую оборону в городе. Продолжаются бои на подступах к Яснобродовке. ВС РФ стремятся развить дальнейшее наступление в направлении населенного пункта Сокол. В Новоалександровке продолжаются штурмовые действия российских войск. На Часовоярском направлении без особых изменений. Российские войска, при поддержке артиллерии и авиации продолжают штурм восточного пригорода Часов Яра», — сообщают авторы проекта.

По информации источников WarGonzo, на Харьковском фронте продолжаются бои в центральной части Волчанска и на северных подступах к Липцам.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«На Харьковском направлении наши войска ведут стрелковые бои, наносят удары тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А и ТОС-2. На направлении на Часов Яр ВС России сохраняют наступательный темп боевой работы. Наши штурмовые группы продолжают улучшать свои тактические позиции на окраине Калиновки и в микрорайоне „Канал“. Западнее Авдеевки существенных изменений нет. Идут бои у Нетайлово, Уманского, западнее Соловьево. Враг признал утрату Нетайлово и в некоторых источниках сообщает о начале боевых действий у Карловки», — говорится в публикации.

По данным источников «Два майора», на Времевском выступе продолжается штурм Урожайного и Старомайорского.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут бои в городской застройке Волчанска, где в условиях огромного количества дронов обе стороны задействуют малые группы. Также продолжаются боестолкновения к северу от Липцев. На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют позиции противника в микрорайоне Канал на восточной окраине Часова Яра. На Донецком направлении в Красногоровке идут бои в центре города, продолжается зачистка местности в Нетайлово», — сообщает «Рыбарь».

Отмечается, что на Времьевском направлении российские штурмовые группы продолжают последовательно продвигаться в центре Старомайорского, а также на южной окраине Урожайного.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 28 мая: что завтра, усталость, боли, давление

ГИБДД переименовали в ГАИ: что это значит, вернут ли милицию и КГБ

Российские силовики ищут блогера Mellstroy: что сделал, отправят ли на СВО