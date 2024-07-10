Часов Яр, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 10 июля

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Работино, Красногоровки, Константиновки, Спорного, Новоселовки Первой, Песчаного и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 10 июля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без существенных изменений. Продолжаются позиционные бои с применением средств дальнего поражения в районе Работино и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. На окраинах Константиновки продолжаются бои. ВСУ крепко держатся за свои позиции, но в любом случае события на направлении разворачиваются не в их пользу. Аналогичная ситуация в районе Парасковиевки. В Красногоровке продолжаются штурмовые действия российских войск, есть очередные успехи. В Невельском — без изменений. В районе Карловки продолжаются тяжелые бои по всему участку. Взять населенный пункт даже в полуокружение не выходит, штурм идет практически по одному направлению. А вот в районе Новоселовки Первой украинский гарнизон рискует оказаться в неудобном положении, российские войска планомерно сжимают клещи вокруг населенного пункта. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, ВС РФ закрепились на занятых позициях на окраине населенного пункта и планируют развивать успех, но для этого необходимо догнать авангард по флангам. Часовоярское направление. Российские войска продолжают штурм восточной части Часова Яра, идут тяжелые бои на флангах, где ВС РФ также пытаются выйти к водоканалу», — сообщает проект.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском фронте продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого, куда ВСУ подтягивают резервы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник предпринимал очередные попытки контратаковать наши позиции в районах вклинения ВС России в область, под огнем возводил насыпи через реку Волчья. ВСУ потеряли очередное американское орудие М777 в результате удара нашего „Ланцета“. В Волчанске идут тяжелые бои за многоэтажную застройку. Севернее н. п. Липцы отмечается применение противником „роя дронов“, что дает ему время на перегруппировку и стягивание резервов. В районе Часова Яра идут ожесточенные бои севернее микрорайона Канал. ВС России решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец — Донбасс. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России продолжают наступательные действия. За прошедшие сутки нанесены мощные авиаудары по Нью-Йорку (н. п. Новгородское, восемь ударов) и Торецку (Дзержинск, более 10 ударов), готовясь к дальнейшим штурмовым действиям. В Южном (Пивничном) продолжаются бои в районе многоэтажных домов. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) Минобороны России сообщило о взятии очередного села — Яснобродовки. Это позволит выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда противник стягивает подкрепления», — пишут авторы канала «Два майора».

Отмечается, что на Южнодонецком направлении идут встречные бои у Парасковьевки и Константиновки. На Запорожском фронте ВС России закрепляются на ранее занятых рубежах севернее Вербового, сообщил источник.

«На Херсонском направлении идут встречные действия в островной зоне реки Днепр, значимой стала информация об уничтожении на вражеском берегу двух пусковых установок ракет ATACMS, применяемых для ударов по Крыму», — рассказали журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении продолжаются встречные бои под Синьковкой и на рубеже Стельмаховка — Андреевка. На Артемовском направлении российские войска ведут бои в окрестностях Часова Яра и в близлежащих лесах, а также продвигаются в районе Андреевки. На Авдеевском направлении тоже наблюдается продвижение ВС РФ сразу на нескольких участках. Российские войска теснят противника в районе Евгеновки и Новоселовки Первой», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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