Часов Яр, Работино, Бердычи: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 30 мая

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Очеретино, Липцев, Нетайлово, Работино, Старомайорского, Урожайного и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 30 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. На этом участке бои имеют преимущественно позиционный характер. Особых изменений в ЛБС не наблюдается. Продолжается обмен артиллерийскими ударами с той и другой стороны. Донецкий фронт. Продолжаются бои в Парасковиевке. В Красногоровке ВС РФ развивают свое наступление в городской черте, есть тактические успехи. В районе Нетайлово ВС РФ продолжают улучшать свои позиции, готовясь перейти к штурму Карловки. Есть тактические успехи российских войск в районе Новопокровского. Часовоярское направление. Без особых изменений. На всем протяжении этого участка продолжаются тяжелые бои. По украинским позициям активно работает авиация и артиллерия ВС РФ», — сообщает проект.

По информации источника WarGonzo, на Харьковском фронте продолжаются бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Сообщают о переброске противником в район боевых действий подразделений 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины. Враг держит многоэтажные жилые дома в центре Волчанска под огнем артиллерии и авиации. На Липцевском направлении наши штурмовые подразделения продвинулись в глубину до 150 метров. Тяжелые бои продолжаются на восточной окраине Часова Яра. Западнее Авдеевки ВС России сохраняют инициативу и расширяют зоны контроля у Уманского и Нетайлово», — говорится в публикации «Два майора».

Авторы канала рассказали, что на Времевском направлении ВС РФ в результате постоянных штурмовых действий взяли под контроль большую часть Старомайорского, а в Урожайном продолжаются бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении российские войска ведут ожесточенные боестолкновения в Волчанске и в районе Липцев, продолжается методичная работа по уничтожению боевого потенциала противника. На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют позиции противника в микрорайоне Канал на восточной окраине Часова Яра, а также продвигаются вдоль лесополос южнее Красного. На Авдеевском направлении российские штурмовые группы наступают в направлении Новопокровского, стремясь окружить подразделения противника в лесопосадках западнее Бердычей. На Донецком направлении противник предпринял попытку прорыва в направлении позиций ВС РФ юго-восточнее Красногоровки, в результате грамотных действий большинство солдат противника было уничтожено, еще несколько взяты в плен», — сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

По данным источников, на Времьевском направлении российские войска значительно расширили зону контроля в Старомайорском, а также вплотную приблизились к северным окраинам села.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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