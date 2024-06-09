Часов Яр, Работино, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 9 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Липцев, Нестерянки, Нетайлово, Работино и Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 9 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. ЛБС без существенных изменений. Продолжаются бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. ВС РФ продолжают с боями двигаться в районе Константиновки. В Парасковиевке — зачистка западных окраин. В Георгиевке — аналогично, но тут ВСУ оказывают серьезное сопротивление. Продолжаются городские бои в Красногоровке, активно работает артиллерия и авиация ВС РФ. Российские войска продолжают продвигаться на окраинах Карловки. В районе Яснобродовки — без изменений, российские войска пытаются продавить украинскую оборону. Также ВС РФ продолжают с боями продвигаться в районе населенного пункта Сокол. Часовоярское направление. Российские войска продолжают продвижение на восточных окраинах Часов Яра. Есть продвижения в результате удачных штурмовых действий наших войск, которые смогли оттеснить ВСУ в западную часть пригорода», — говорится в публикации проекта.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в центральной части Волчанска и в районе населенного пункта Глубокое.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

«На фронте ВС России усиливают давление на оборону ВСУ на нескольких направлениях. При этом на Харьковском — противник стянул крупные силы и перешел в контратаку, стараясь во встречных боях выбить наши войска из Волчанска, где идет сражение за каждое здание, и потеснить подразделения армии России севернее н.п. Липцы. Идут тяжелые бои. На Купянском направлении наступательные действия ВС России сформировали выступы фронта у Ивановки, Кисловки, Табаеки и Берестового, наши войска стараются расширить зону контроля. В восточной окраине Часов Яра сообщают об успехах наших десантников в микрорайоне канал: ресурсы противника сообщают об утрате ВСУ множества позиций и отводе сил противника в его западную часть. Основная часть города находится западнее водоканала Северский Донец — Донбасс, именно вдоль него враг выстраивает оборонительные рубежи», — пишут авторы Telegram-канала.

«Два майора» отмечают, что западнее Авдеевки ВС РФ продвигаются в населенном пункте Сокол, а ВСУ вводят в бой бронетехнику для контратак.

«Ожесточенное сопротивление враг оказывает в Красногоровке, при этом украинские офицеры отдали по радиосвязи команды убивать местных жителей, если они создают проблемы при организации обороны ВСУ в застройке. На Запорожском фронте разрушенное Работино перешло под контроль ВС России, при этом в северной части негде закрепляться под постоянными ударами артиллерии и дронов ВСУ. Теперь противник держит оборону в опорных пунктах севернее села, по ним работают наши тяжелые огнеметные системы. Важным элементом становится взятие нашими войсками позиций ВСУ южнее Щербаков и расширение зоны контроля у Новопокровки. На Херсонском направлении идут столкновения на островах, противник признал утрату Крынок, но старается создавать иные точки напряженности на нашем берегу», — рассказали журналисты.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут тяжелые бои в северной части Волчанска, где российские войска штурмуют укрепрайон ВСУ на территории агрегатного завода. На Купянско-Сватовском направлении российские войска наступают в направлении Степовой Новоселовки к северу от села. Западнее Купянска-Узлового в ходе авианалета уничтожена переправа через реку Оскол. На Лиманском направлении бойцы из 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии ВС РФ взяли штурмом опорный пункт на окраине балки Журавка к западу от Голиково. На Бахмутском направлении в пригороде Часов Яра штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись в центральной части микрорайона Канал, заняв опорный пункт противника», — пишет «Рыбарь».

По информации авторов канала, на Херсонском направлении, по некоторым данным, ВСУ покинули Крынки, но подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 9 июня: что завтра, слабость, боли, бессонница

Королевская семья Британии: последние новости, публичные извинения Миддлтон

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 9 июня, фото, видео