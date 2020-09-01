Charlie Hebdo переиздаст ставшие причиной теракта в редакции карикатуры

https://static.news.ru/photo/51e0ed5a-ec48-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Еженедельная газета Charlie Hebdo опубликует в своём новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда. Это будет переиздание тех рисунков, из-за которых террористы напали на издание в 2015 году.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), переиздание состоится 2 сентября, когда в Париже начнётся большой судебный процесс по делу о теракте. При этом рисунки будут сопровождаться словами карикатуриста Риса «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле».

Публикация этих карикатур представляется нам необходимым шагом перед началом судебного процесса, — приводит AFP слова из редакционной статьи, посвящённой публикации.

7 января террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне издание опубликовало карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек.

Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа. На предстоящем в Париже судебном процессе перед судьями предстанут 14 обвиняемых. Будут заслушаны многочисленные свидетели.

Как писал NEWS.ru, 7 января президент Франции Эммануэль Макрон почтил память жертв терактов в Париже, которые произошли в январе 2015 года. Ранее власти Франции официально объявили 11 марта национальным Днём памяти жертв терроризма.