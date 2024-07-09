Чайка напала на девушку и украла у нее сэндвич на Twitch-стриме Twitch-стример лишилась сэндвича в Венеции из-за нападения чайки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Twitch-стример JustKeth решила съесть сэндвич на берегу канала в Венеции и показать это своим зрителям, однако девушку внезапно атаковала чайка и украла обед, пишет британская газета Metro. Курьезный момент с криками рассмешил фолловеров блогера.

JustKeth присела у воды, установила камеру напротив себя и демонстрировала зрителям сэндвич. Однако через мгновение в кадре появилась большая белая чайка и попыталась схватить булочку, уронив камеру. Девушка от неожиданности едва не упала сама, а сэндвич оказался на земле, где пернатая виновница происшествия со своими товарищами набросились на лакомство.

Зрителей прямого эфира досадное недоразумение порадовало, а некоторые из них сравнивали случившиеся со сценой из фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, тоже обратили внимание на чаек и подошли к девушке, чтобы удостовериться, все ли у нее в порядке.

Недавно платформу Twitch оштрафовали в России за неудаление недостоверной информации. Суд постановил выплатить 1 млн рублей. Компания Twitch Interactive, Inc. признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.