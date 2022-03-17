18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

ЧАЭС будут охранять российские и украинские военные

Захарова сообщила о договоренностях по совместной охране ЧАЭС с украинской стороной
12:39, 17 марта 2022
ЧАЭС будут охранять российские и украинские военные Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила в четверг, 17 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости. Она отметила, что Россия и впредь будет содействовать безопасности данного объекта.

Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб её безопасности. Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага,сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила готовность России и далее «прилагать все усилия для (обеспечения) безопасности данного объекта».

«Энергоатом» ранее сообщил о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. 9 марта системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о том, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции были связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». В компании отметили, что специалисты НЭК «Укрэнерго» успешно завершили ремонтные работы.  

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео