ЧАЭС будут охранять российские и украинские военные
Захарова сообщила о договоренностях по совместной охране ЧАЭС с украинской стороной
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:39, 17 марта 2022
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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Российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС, заявила в четверг, 17 марта, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут РИА Новости. Она отметила, что Россия и впредь будет содействовать безопасности данного объекта.
Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб её безопасности. Достигнута договорённость с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности её энергоблоков и саркофага, — сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила готовность России и далее «прилагать все усилия для (обеспечения) безопасности данного объекта».
«Энергоатом» ранее сообщил о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. 9 марта системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о том, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. По информации компании, проблемы с электроснабжением станции были связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». В компании отметили, что специалисты НЭК «Укрэнерго» успешно завершили ремонтные работы.