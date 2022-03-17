ЧАЭС будут охранять российские и украинские военные

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца снести стену между миром и раздором в Европе. В своём обращении он сослался на исторический факт падения Берлинской стены, произошедший в 1989 году, пишет Reuters.

Вот что я вам говорю, дорогой канцлер Шольц: разрушьте эту стену, — процитировали Зеленского в издании. Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок,...