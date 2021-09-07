Церковные лидеры призвали спасти планету от глобального потепления

Главы некоторых ведущих христианских церквей выступили с совместным заявлением. Папа римский Франциск (Католическая церковь,) Вселенский Патриарх Варфоломей (Восточная православная церковь) и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (Англиканская церковь) публично высказались о важности экологии накануне Конференции ООН по изменению климата. Они призвали бороться с глобальным потеплением. Об этом пишет Bloomberg.

Религиозные лидеры заявили , что планета стоит «на пороге сурового правосудия». Неизбежно ухудшение климата и состояния окружающей среды. По их мнению, расплата уже началась, но дальше всё будет только хуже.

Они призвали людей вносить индивидуальный вклад в улучшение экологии, а мировых лидеров — возглавить переход к справедливой экономике и устойчивому развитию.

Мы жадно потребляли больше ресурсов, чем планета может вынести. Наступил критический момент — от этого зависит будущее наших детей и будущее нашего общего дома, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что самые ощутимые последствия изменения климата в России ожидают Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области. Поэтому данным регионам в первую очередь необходимы программы адаптации экономики. Об этом рассказала директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.