Церемония вручения Нобелевских премий пройдёт онлайн из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/10b9713e-fcde-11ea-a4d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Нобелевский комитет отказался от проведения очной церемонии вручения Нобелевских премий из-за коронавируса. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

В Интернете будет проведена трансляция из Стокгольмской ратуши, где обычно проводится церемония. Лауреаты будут подключаться к трансляции и получать медали и дипломы, передаёт РИА Новости.

Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будут организованы прямая трансляция из ратуши и онлайн-включение с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали, — сообщили в комитете.

Церемония проходит каждый год 10 сентября в Стокгольме. Обычно награды лауреатам вручает король Швеции.

Ранее, как писал NEWS.ru, профессор Университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что отравленный российский политик Алексей Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира.