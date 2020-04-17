Мир

Церемония освящения благодатного огня впервые проходит без паломников

11:58, 18 апреля 2020 1 134
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В иерусалимском Храме Гроба Господня началась церемония освящения благодатного огня. Впервые она проходит без участия верующих и паломников. Безлюдна даже площадь возле храма, на ней дежурит только отряд полиции.

Иерусалимский патриарх трижды обошёл крестным ходом кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашёл внутрь, чтобы молиться о схождении огня, — передаёт в прямом эфире РИА Новости.

Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Его называют символом нерукотворного света Воскресения Христова.

Как писал NEWS.ru, Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит благодатный огонь в Москву. Лампады с благодатным огнём привезут к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя. Федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу из храма Христа Спасителя в прямом эфире.

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