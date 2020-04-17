Церемония освящения благодатного огня впервые проходит без паломников

https://static.news.ru/photo/4c301594-8153-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpgФото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
В иерусалимском Храме Гроба Господня началась церемония освящения благодатного огня. Впервые она проходит без участия верующих и паломников. Безлюдна даже площадь возле храма, на ней дежурит только отряд полиции.
Иерусалимский патриарх трижды обошёл крестным ходом кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашёл внутрь, чтобы молиться о схождении огня, — передаёт в прямом эфире РИА Новости.
Благодатный огонь сходит ежегодно накануне православной Пасхи. Его называют символом нерукотворного света Воскресения Христова.
Как писал NEWS.ru, Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит благодатный огонь в Москву. Лампады с благодатным огнём привезут к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя. Федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу из храма Христа Спасителя в прямом эфире.