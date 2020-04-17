Церемония освящения благодатного огня впервые проходит без паломников

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Журналист испанского издания El Mundo провёл дежурство с врачом скорой помощи Нереей Буэно. Повидавшая многое анестезиолог говорит, что ситуация с коронавирусом — самая тяжёлая в её карьере. Происходящее она сравнивает с войной.

В Валенсии была страшная катастрофа в метро, были и другие чрезвычайные ситуации. Но я никогда не видела ничего подобного. Ведь сейчас мы столкнулись с опасностью, которая может сокрушить систему, —...