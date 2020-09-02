Цепкало раскритиковал планы штаба Бабарико создать партию

https://static.news.ru/photo/e1c62b32-ec8f-11ea-8d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/cis/cepkalo-rasskazal-o-planah-provesti-peregovory-s-politikami-ssha/

Решение штаба Виктора Бабарико создать партию может втянуть политические протесты в Белоруссии в юридический процесс. Об этом заявил экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.

Мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношении того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей..., — цитирует его РИА Новости.

По мнению Цепкало, сейчас самое главное — уход Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии. Вместо решения этой проблемы оппозиция может втянуться в обсуждение вопросов чисто юридических, регистрационных и организационных.

Касаясь вопроса об изменении конституции республики, он заметил, что последние несколько лет Лукашенко время от времени поднимает эту тему. Но она ничем не заканчивается. По его мнению, дискуссия о конституции республики — попытка заболтать реальную проблему, которую нужно решать — как лишить Лукашенко власти.

Цепкало покинул Белоруссию после отказа в регистрации в качестве кандидата на выборах (по версии Центризбиркома многие подписи его сторонников были бракованными) и ареста двух других оппозиционных политиков — Сергея Тихановского (обвинили в организации беспорядков) и Виктора Бабарико (обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег).

Как писал NEWS.ru, в отношении Цепкало в Белоруссии было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По данным СМИ, в России его объявили в международный розыск.