Цены на нефть резко выросли Цены на нефть растут более чем на 5 процентов на объявленном сокращении добычи ОПЕК+

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов из-за решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, до $81,09 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent росла на 7,13%, до $85,59 за баррель.

Страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей. Также на снижение нефтедобычи согласились ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир.

Страны ОПЕК+ сократили добычу нефти в мае 2020 года из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что РФ продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июля. Он подчеркнул, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По мнению Новака, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран, в том числе США.