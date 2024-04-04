Цены на кофе побили 16-летний рекорд Стоимость тонны кофе сорта робуста поднялась до рекордного уровня с 2008 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на кофе робуста поднялись до рекордного уровня 2008 года, о чем свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На пике торгов стоимость составила $3838 за тонну. Этот сорт кофе используется при приготовлении эспрессо и растворимых напитков. Рост цен на робусту связывают с аномальной жарой и нехваткой воды для полива деревьев во Вьетнаме, который является одним из крупнейших поставщиков этого сорта кофе.

С начала 2024 года цены на кофе увеличились почти на 24%. По словам аналитиков, фьючерсы поднялись до рекордных позиций на торгах из-за опасений дефицита поставок зерен, которые используются для производства растворимых напитков. Кроме этого, по данным Bloomberg, существуют опасения, что урожайность кофе будет низкой и в следующем сезоне из-за нехватки воды для орошения деревьев.

Погодные условия не обнадеживают, — заявили трейдеры лондонского импортера.

Ранее физиолог Александр Созыкин заявил, что при производстве растворимого кофе часто используют самое дешевое сырье. По его словам, иногда в ход идет некондиция, а то и брак, поэтому регулярное употребление напитка может привести к развитию гастрита, язвенных болезней, панкреатита и других патологий. Как отметил Созыкин, особенно это касается пакетированного кофе, в который также добавляются сахар и красители.