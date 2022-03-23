Цены на газ в Европе достигли $1350 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на 20%, достигнув отметки в $1350 за тысячу кубометров, приводятся данные лондонской биржи ICE. Сообщается, что апрельские фьючерсы по индексу Title Transfer Facility (TTF) уже с самого начала торгов стоили более $1100 тысяч. На данный момент — это минимальная цена за энергетический ресурс.

Котировки с начальных часов торгов стабильно повышались , а в последние минуты резко ускорили темпы роста. На текущий момент локальный максимум за тысячу кубометров газа составляет $1350, что на 20,3% выше расчетной цены вторника — $1123.

Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, поставки газа в Европу осуществляются в соответствии с контрактами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что тем не менее цены на газ в Европе продолжают расти и могут достичь уровня $4 тысяч за тысячу кубометров, после чего вырастут ещё больше.

Ранее экономист Василий Колташов согласился с заявлением Новака о том, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад.