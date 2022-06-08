Цены на бензин в Британии побили рекорд LBC: стоимость бензина в регионах Британии достигла рекордных значений

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В Великобритании стоимость литра бензина превысила £2 (157 рублей), сообщает радиостанция LBC. Отмечается, что полный бак среднего автомобиля обойдётся его владельцу приблизительно в £110 (8 656 рублей). В публикации подчёркнуто, что такая цена ощутимо скажется на бюджете жителей страны. Многие люди уже высказывают своё недовольство сложившейся ситуацией и требуют от правительства вмешаться.

На автомагистрали A1 между Сандерлендом и Ньюкаслом литр неэтилированного бензина стоит небывалые £2,02. Дизель стоит £2,04 на той же заправочной станции, — сказано в статье.

Несмотря на то, что британские власти сократили топливный сбор на 5 пенсов за литр на период до марта следующего года, стремительный рост цен не прекратился.

Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, ранее заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, на совещании с правительством было принято решение создать штаб по подготовке к зимнему сезону. Глава государства добавил, что Киев в ближайшее время проработает вопрос закупки недостающих энергоресурсов. Он назвал предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».