Центробанк Индии рассмотрит возможность прямого обмена рупий на рубли

Центробанк Индии начал переговоры с российской стороной о разработке схемы прямого обмена рупий на рубли. На такой шаг республика может пойти для расширения торговли с Россией, которая была ограничена из-за введения западных санкций против Москвы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Центральный банк Индии ведёт первоначальные консультации с Москвой о соглашении о валютной паре «рупия — рубль», которое позволит продолжить экспорт в Россию после того, как западные санкции ограничили международные платёжные механизмы, — пишет издание.

Президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) доктор А. Сактхивел сообщил в интервью газете, что для Индии настало лучшее время для выхода на российский рынок, так как другие страны экспорт в Россию запрещают. Он также отметил, что его федерация уже направила обращение индийскому правительству с просьбой проработать схему валютного обмена.

Россия ранее возобновила экспорт алмазов в Индию. Он был временно остановлен из-за введения Западом антироссийских санкций. Платежи осуществляются в евро через германские банки, однако торговцы в Индии надеются, что вскоре появится механизм оплаты «рупия — рубль».