Центр по борьбе с русскими хакерами разместят на границе с РФ

Литва подала заявку на то, чтобы разместить у себя Европейский центр компетенций в сфере кибербезопасности, который рассчитан на развитие технологий и выработку защитных мер. Минобороны балтийской республики открыто связывает запрос на его создание с «российской угрозой». Уязвимость так называемого «восточного фланга» НАТО по-прежнему волнует европейские страны, которые считают, что после протестов в Белоруссии вопрос влияния России стоит острее.

О том, что Литва направила в Брюссель официальную заявку, сообщило издание EU Observer. Центр, который нацелен на то, чтобы помочь европейским государствам и институтам защищать себя от внешних угроз в кибер-сфере, должен запуститься уже в следующем году. Литва будет конкурировать за то, чтобы разместить у себя учреждение, с Бельгией, Германией, Люксембургом, Польшей, Румынией и Испанией.

Министр национальной обороны балтийской республики Раймундас Кароблис обращает на этом фоне внимание на активность Китая и России, с которыми часто связывают хакерскую угрозу.

Что касается компании Huawei и Китая, мы полностью согласны с существованием рисков, — цитирует министра обороны Литвы EU Observer. — У нас такая же позиция, как и у США. В государственном секторе сеть 5G оказывает влияние на безопасность наших энергетических и транспортных систем.

Однако в вопросах обороны, по словам Кароблиса, у некоторых европейских стран есть проблемы с сетевой безопасностью, и это создаёт трудности для всех членов ЕС при обмене информацией, например, о позициях сил Североатлантического альянса.

Министр обороны утверждает, что «российские кибератаки случаются довольно часто», хотя в то же время делает оговорку: формально установить «авторство» хакерских нападений очень сложно.

У нас иногда случаются российские атаки с серверов, расположенных в странах-членах ЕС, и идентификация их принадлежности очень сложна, однако можно увидеть их характер и цифровой след, — утверждает Кароблис.

По его словам, это сопровождается информационными кампаниями. Вероятно, работа Европейского центра компетенций в сфере кибербезопасности будет нацелена в то же время и на то, чтобы противодействовать тем информационным сообщениям, которые в Вильнюсе сочтут пропагандистскими. К слову, само учреждение Литва предлагает разместить в Вильнюсской телебашне.

Киберцентр в Таллине The HQ of NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn

Литву в настоящее время волнует и военная активность у своих границ, которая, согласно её оценкам, усилилась на фоне белорусских событий. Так, Вильнюс насторожили совместные манёвры Москвы и Минска, которые он расценил как предупредительный сигнал европейским государствам, желающим вмешаться в развитие событий в Белоруссии.

Именно тема усиления российских военных позиций будет рассмотрена на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. Оно запланировано на 1-2 декабря в формате видеоконференции. Как обратил внимание на своей пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс на министерском уровне должен обсудить, что можно сделать «в ответ на расширение военной активности России вокруг альянса».

Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в Карабахе и в Белоруссии, — заметил генеральный секретарь.

Впрочем, на этом тревоги военного блока не заканчиваются. Он планирует обсудить противодействие российской политике и в Черноморском регионе, в том числе во взаимодействии с Украиной и Грузией.