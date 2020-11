Центр по борьбе с русскими хакерами разместят на границе с РФ

О том, что Литва направила в Брюссель официальную заявку, сообщило издание EU Observer. Центр, который нацелен на то, чтобы помочь европейским государствам и институтам защищать себя от внешних угроз в кибер-сфере, должен запуститься уже в следующем году. Литва будет конкурировать за то, чтобы разместить у себя учреждение, с Бельгией, Германией, Люксембургом, Польшей, Румынией и Испанией.

Министр национальной обороны балтийской республики Раймундас Кароблис обращает на этом фоне внимание на активность Китая и России, с которыми часто связывают хакерскую угрозу.

Однако в вопросах обороны, по словам Кароблиса, у некоторых европейских стран есть проблемы с сетевой безопасностью, и это создаёт трудности для всех членов ЕС при обмене информацией, например, о позициях сил Североатлантического альянса.

Министр обороны утверждает, что «российские кибератаки случаются довольно часто», хотя в то же время делает оговорку: формально установить «авторство» хакерских нападений очень сложно.

По его словам, это сопровождается информационными кампаниями. Вероятно, работа Европейского центра компетенций в сфере кибербезопасности будет нацелена в то же время и на то, чтобы противодействовать тем информационным сообщениям, которые в Вильнюсе сочтут пропагандистскими. К слову, само учреждение Литва предлагает разместить в Вильнюсской телебашне.

Киберцентр в Таллине

The HQ of NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn