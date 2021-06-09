«Ценный свидетель» по делу MH17 никогда не видел «Бук» в Донбассе

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Судья Дагмар Костер на слушаниях в Гааге по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе заявила, что «ценный свидетель» Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» в зоне конфликта в Донбассе. Он с июня 2014 года был ответственным за воздушную оборону в Снежном, сообщает РИА Новости.

Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был. <…> Цемах на протяжении конфликта на востоке Украины никогда не видел ЗРК «Бук», в том числе в Снежном, — заявила Костер.

Ранее на суде заслушали диалоги полевых командиров самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). На записи предположительно глава разведки ДНР Сергей Дубинский мог обсуждать со своим подчинённым Олегом Пулатовым транспортировку «Бука» в сторону села Первомайское. Следствие утверждает, что именно оттуда пустили ракету, которая сбила самолёт.

Ранее Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается делом о крушении самолёта MH17, отклонила показания двух украинских беженцев, проживающих в России. Они заявляли, что видели пуск ракеты от Амвросиевки под Донецком, где были расположены силы ВСУ. Их показания были переданы Россией международной группой следователей, но были отвергнуты из-за того, что Амвросиевка находится слишком далеко от места, где Boeing пропал с радаров.

Пассажирский лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли.