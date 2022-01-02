«Ценим непреклонную поддержку»: Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Судя по отзыву, оставленному в Twitter, глава государства очень доволен результатами переговоров. В подробности беседы украинский лидер вдаваться не стал, отметив важность самого факта телефонного звонка.

По словам Зеленского, Украина и США договорились об общих действиях с партнёрами по «недопущению дальнейшей эскалации» и охранению мира в Европе.

Первый международный разговор 2022 года с лидером США Джо Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили общие действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку, — написал Зеленский.

Телефонный разговор между главами США и Украины состоялся в ночь на 3 января. Байден во время беседы заверил Зеленского, что США и страны-союзники готовы к ответным мерам, если Россия вдруг «вторгнется» на территорию Украины.

В Белом доме отметили, что президенты выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках диалога с Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома в состоявшемся телефонном разговоре в очередной раз заверил Зеленского в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры стран обсудили и предстоящие контакты с Россией по гарантиям безопасности. Байден заверил, что Вашингтон придерживается принципа «ничего о вас без вашего участия».