«Цена независимости»: Пушков про кризис в ФРГ из-за отказа от газа из РФ Пушков назвал «ценой независимости» кризис из-за стоимости энергоресурсов в Германии

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Сенатор Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что рост цен на газ в Германии — результат того, что власти страны на протяжении долгого времени сами добивались независимости от поставок российского энергоресурса. Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране. Политик отметил, что немцы сами признаются в «разрушении германской экономики» в случае полного отказа от российского газа.

В Германии упорно добивались сокращения «зависимости» от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости, — написал Пушков в Telegram.

Подписчики сенатора согласились с такой оценкой и отметили, что Германия больше вредит себе, чем России своими действия в области обеспечения энергоресурсами.

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее заявил, что пик цен на продукты в Германии ещё не достигнут, поэтому необходимо выделить дополнительную помощь домохозяйствам с низким уровнем дохода. Он отметил, что многие производители стали тратить больше денег на оплату энергии, а затем перекладывать затраты на клиентов. Глава ведомства предложил отменить НДС на все фрукты и овощи.