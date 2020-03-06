https://static.news.ru/photo/2df1e476-5fe9-11ea-8e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие торгов на бирже показало, что цена на нефть марки WTI опустилась на 10%.

Цена фьючерсов на апрель этого года обвалилась на 9,3%. Этот показатель несколько дней назад достигал 10% — это около $41,12 за баррель. Также упала и цена на североморскую нефть марки Brent. Она снизилась до $46,64 за баррель. Такой уровень в последний раз был в 2017 году.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем снижении добычи нефти. Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, с 1 апреля никто из участников соглашения не обязан сдерживать свою добычу. Эксперты полагают, что провал договорённостей может опустить сырьевые цены до $40 за баррель и ниже.