Целый экипаж танка погиб во время переправы через реку ABC News: в Индии танк с пятью солдатами затонул в реке во время переправы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В индийском регионе Ладакх на границе с Китаем во время учений затонул танк, передает ABC News. По его данным, все пять членов экипажа погибли.

Командный центр индийской армии сообщил, что трагедия произошла на реке Шёк, в которой внезапно повысился уровень воды. Министр обороны Раджнатх Сингх сказал, что происшествие было «досадной случайностью».

Мы никогда не забудем образцовую службу наших доблестных солдат народу. Мои искренние соболезнования семьям погибших, – добавил Сингх.

Трагедия произошла в секторе Ладакх, которые находится на границе Индии и Китая. С мая 2020 года на данном участке отмечается напряженная обстановка. Стороны регулярно наращивают военные силы на этом участке.

Ранее девять военных погибли в департаменте Боливар в сельской местности на севере Колумбии при крушении вертолета. Они снабжали правительственные войска, задействованные в операции против крупнейшего наркокартеля страны «Клан залива».

В заявлении колумбийских военных говорилось, что вертолет доставлял грузы в муниципалитет Санта-Роза-дель-Сур, район, где недавно произошли бои между группировкой Армии национального освобождения и наркоторговцами клана. По данным Минобороны Колумбии, речь идет о вертолете российского производства Ми-17 с бортовым номером 3395. Эту модель часто используют колумбийские военные для перевозки личного состава и грузов.