Цель НАТО — оборонительный союз или гуманитарная интервенция?

Ключевым вопросом, который следует из коммюнике как Белого дома, так и пресс-службы Путина, во время беседы президентов РФ и США был вопрос о красных линиях, а красные линии в конечном счёте сводятся к вопросу о вхождении — не вхождении Украины в НАТО. Именно это беспокоит больше всего Кремль и является источником усиливающейся напряжённости.

На сайте АП по итогам встречи сказано: «Владимир Путин <...> подчеркнул <...>, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». А Дмитрий Песков добавил: «Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это красная линия».

Почему же проблема расширения НАТО является столь актуальной и почему она находится в центре внимания руководства России? И не забудем, что вступление в НАТО новых членов относится не только к Украине, но касается и Грузии, а в перспективе — и Белоруссии, ибо никто не даст гарантий, что и эта страна рано или поздно не войдёт в Североатлантический блок.

Разговор Путина с Байденом совпал по времени с тридцатилетием развала СССР — переименованной большевиками исторической России. В 1989–1991 годах в результате политики Михаила Горбачёва в Европе и мире произошли драматические изменения. Германия объединилась, Варшавский договор распался, страны Восточной Европы получили свободу, а советские войска начали выход из Германии. Россия потеряла половину своего населения и около четверти территории.

США «на блюдечке» получили то, о чём они не и смели мечтать — самоуничтожение своего стратегического противника безо всяких обязательств со своей стороны. Без единого выстрела холодная война была выиграна. И оказалось, что НАТО — это не ситуативный союз по случаю советской угрозы, а организация с долговременными целями и задачами, которая вовсе не спешила самораспускаться. Корни нынешних проблем были заложены в основном в то время.

Сегодня нет смысла копаться — обещали ли Штаты Горбачёву не продвигать НАТО на восток или нет. Ясно, что никаких письменных обязательств они не давали. А советские вожди от них этого и не требовали, ошеломлённые быстротой развала ОВД, а затем и самого СССР. В Кремле тогда сидели люди, не способные на сколько-нибудь продуманную политику, без всякого стратегического мышления. То, что какие-то американцы заявляли в устных беседах, — к делу не пришьёшь. Можно сожалеть, что Горбачёв с Шеварднадзе этого не потребовали — в тех условиях Вашингтону было некуда деваться, и он бы дал такое обязательство, но что теперь об этом думать, поезд ушёл давно.

kremlin.ru

Расширение НАТО в 90-е и начале 2000-х стало ярким триумфом американской политики. В блок вошли не только восточноевропейские страны, но и даже три бывших советских республики — Литва, Латвия и Эстония. Утверждение в 2004 году НАТО на территории некогда СССР было, конечно, унижением РФ. Теперь от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией оставалось всего 100 километров. И Балтийский флот был надёжно изолирован в Финском заливе и в Калининграде. Надо заметить, что мало замечаемым следствием распада России в 1991-м и возникновения независимой Белоруссии стало то, что и Москва теперь находится в 400 километрах от западной границы. А ведь такого не было с XVIII века, и русские привыкли считать, что их столица расположена где-то в глубине страны, а на самом деле, это совсем не так. И с учётом этого обстоятельства понятно — есть ли у современной проевропейской оппозиции в Белоруссии шансы прийти к власти. Второго Евромайдана, теперь уже в Минске, Москва уже не допустит ни за что.

Комментируя итоги видеоконференции Путин — Байден, бывший посол в РФ Майкл Макфол всячески упирал на то, что НАТО — организация сугубо оборонительная и никакой опасности для России представлять не может по определению. Этот тезис повторяют практически все сторонники продвижения блока на восток. Но так ли это на самом деле?

Владимир Путин 8 декабря, отвечая на вопрос о гипотетическом вторжении на Украину, напомнил, что вступление страны в НАТО неизбежно влечёт за собой размещение на её территории стратегического оружия, такого, как противоракетные комплексы, уже размещённые в Польше и Румынии. То есть налицо противоречие — с одной стороны, право государства на свободное членство в союзе, с другой — резкий ущерб оборонному потенциалу другого государства. Вспомним, как размещение советских ракет на Кубе в 1962 году разъярило Вашингтон. Тогда президент Кеннеди не стал уверять американцев, что это суверенное право Кубы — вступать в альянс с кем она захочет и размещать оружие на своей территории. Напротив, он объявил блокаду острова и потребовал вывода советских частей.

Так и сегодня, возможное вступление Украины в НАТО парализует значительную часть российской оборонной инфраструктуры и заставит её коренным образом модернизировать с учётом того, что потенциальный противник приблизился более чем на тысячу километров, сократив и подлётное время, и имея теперь большие возможности для мониторинга российской территории.

Кроме того, вторжение НАТО на историческую российскую территорию, размещение его инфраструктуры под Одессой, Киевом и Харьковом представляет собой зримый вызов Москве, нарочитое её унижение. «Перехват» Крыма в 2014 году объяснялся именно недопущением того, чтобы Севастополь стал военно-морской базой НАТО. Если НАТО распространится ещё и на Грузию, это будет означать полное окружение юго-западных рубежей России, ибо её кавказские и причерноморские земли окажутся зажатыми между юго-восточными форпостами НАТО, достаточно посмотреть на карту.

Джо Байден уже отозвался на возражения Владимира Путина, он согласился создать совместную группу специалистов с РФ по анализу спорных вопросов и проработать со своими союзниками предоставление гарантий безопасности России. Но какие это могут быть гарантии? Любые предложения по обязательствам не размещать те или иные виды вооружений вызовут возражения малых стран — участниц НАТО. Они для того и вступают, чтобы иметь над собой натовский «зонтик» в полном объёме. К тому же обязательства легко отменяются в случае чрезвычайных обстоятельств, технического прогресса или изменения геополитической обстановки. Вспомним выход США из договоров по ПРО и РСМД. Смысл опасений России заключается в том, что у неё по соседству появляются страны со всем военным потенциалом НАТО. Вместо слабой и неопасной Эстонии или даже Украины теперь это будут государства, за которые обязаны заступаться всей своей мощью и США, и прочие крупные страны. Соответственно, РФ должна будет дополнительно вкладываться в оборону.

NATO/flickr.com

Кроме того, тезис об исключительно оборонном предназначении НАТО не выдерживает никакой критики. НАТО провело военные кампании в Боснии и в Косово в 1994–1999 годах, хотя сербы блоку никак угрожать не могли, а в XXI веке натовские силы воевали уже далеко за пределами Европы, в Афганистане и в Ливии. Собственно, не будь у России ядерного оружия, НАТО вполне могло начать «гуманитарные» бомбардировки её территории из-за войны в Чечне — чем не косовская история?

НАТО уже переориентировано на гуманитарные интервенции, и в последующие десять — двадцать лет смысл его существования будет заключаться в подобных экспедициях по всему миру. Теоретически НАТО может вмешиваться в конфликты на территории бывшего СССР — и в Закавказье, и в Средней Азии, ибо чем они принципиально отличаются от того же Афганистана? Войны в Европе, за исключением её самых восточных окраин, ожидать не приходится. Разумеется, включение Украины или Грузии в НАТО повышает уровень опасности втягивания других членов в военные действия, скажем, по возвращению Донбасса или Абхазии. Поэтому, несмотря на все заявления, пока не приходится ожидать скорого присоединения Киева или Тбилиси к НАТО. Угроза скорее гипотетическая, тем не менее игнорировать её Кремль не может.

И вот здесь хотелось бы напомнить факты, на которые обычно не обращают внимания. Финляндия — страна, дважды воевавшая с СССР, причём в 1939-м она стала жертвой откровенной агрессии. Во время войн погибли десятки и десятки тысяч финнов, 400 тысяч стали беженцами — ибо СССР аннексировал 10% территории Финляндии, в том числе третий по значению город Выборг, лишил страну выхода к Баренцеву морю. А ещё ранее, в 1918-м, большевики активно разжигали гражданскую войну в Финляндии, помогая своим единомышленникам. Однако финны после развала СССР не ринулись вступать в НАТО под лозунгом «НАТО, защити!» — как ринулись прибалты и прочие восточноевропейцы. При том что граница Финляндии с РФ — почти 1340 км. Но финны сказали: «У нас нет проблем с Россией, мы не страдаем комплексами и фобиями». И сегодня у Хельсинки отличные отношения с Москвой, хотя формально они могли бы предъявить побольше, чем Эстония с Латвией вместе взятые.

Точно так же не рвётся в НАТО Австрия, столица которой была оккупирована Советской Армией вплоть до 1955 года. Возникает вопрос: а зачем вступает в НАТО Чехия, находящаяся по соседству, в самом центре Европы, за тысячу километров от России? То же самое можно спросить про Венгрию, Словакию, например. Пример Финляндии и Австрии убеждает, что членство в НАТО вовсе не единственный способ обеспечить свою безопасность. Скорее, это отражение застарелых предрассудков и обид. И в этом заключается дополнительная опасность. Включение в НАТО Прибалтики, Польши резко повысило градус антироссийских настроений в блоке. Эти новые страны работают не на гашение конфликтов, а на их разжигание. Можно представить, с каким багажом претензий придут туда Украина и Грузия. И это тоже опасность, которая заставляет Москву быть настороже.