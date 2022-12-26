CEBR: в 2023 году мировую экономику ждет рецессия

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Аналитики Центра экономических и деловых исследований (CEBR) полагают, что в следующем году мировая экономика окажется в состоянии рецессии из-за методов борьбы центральных банков стран с растущей инфляцией. Как сказано в докладе британского исследовательского центра, снижение инфляции до более комфортных уровней обернется ухудшением перспектив экономического роста на следующие несколько лет.

Вполне вероятно, что мировая экономика столкнется с рецессией в следующем году в результате повышения процентных ставок в ответ на более высокую инфляцию, — говорится в докладе.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс предположил, что следующие два-три года могут стать очень тяжелыми для мировой экономики. По его словам, причиной ухудшения ситуации станет чрезмерный объем долгов, накопленных по всему миру с 2009 года.

До этого бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов США Нуриэль Рубини заявил, что глобальная экономическая ситуация напоминает крушение поезда в замедленной съемке. Он предположил, что нарастание различных угроз приведет к рецессии в США и Европе. Экономист получил прозвище Доктор Дум за то, что предсказал финансовый кризис 2008 года.