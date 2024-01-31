Чемпионка по шорт-треку стала счастливой, устроившись порномоделью Чемпионка мира по конькобежному спорту бросила профессию и стала порномоделью

Фото: Социальные сети

Элиз Виктория Кристи

Известная британская чемпионка мира по конькобежному спорту Элиз Виктория Кристи бросила спорт и стала моделью эротического жанра, пишет издание The Sun. Шорт-трекистка заявила, что до этого решения страдала от алкоголизма, а теперь она счастлива.

Как призналась 33-летняя бывшая спортсменка, в какой-то момент она поняла, что не видит смысла в жизни. По ее словам, из-за финансовых трудностей она работала на трех работах, продала дом и жила в машине. А в 2022 году ее арестовали после бурной вечеринки, после чего она решила обратиться к специалистам.

В итоге жизнь спортсменки кардинальным образом изменилась — она встретила будущего мужа, родила дочь, а также нашла новую работу. Теперь она продает свои интимные фотографии на сервисе OnlyFans и, по ее словам, зарабатывает гораздо больше, чем раньше.

Ранее сообщалось, что израильская порномодель Наталья Фадеева заявила о приостановке карьеры в сфере эротики. Вместо этого она решила записаться в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). На своей странице в OnlyFans Фадеева сообщила, что некоторое время от неё не стоит ждать привычного контента.