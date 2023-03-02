CBS: стали известны подробности разговора Лаврова и Блинкена в кулуарах G20 CBS News: Блинкен призвал отменить решение по ДСНВ в разговоре с Лавровым в кулуарах G20

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

В Госдепартаменте США раскрыли подробности разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в кулуарах G20, сообщает американское издание CBS News со ссылкой на собственный источник в ведомстве. По его данным, в ходе встречи Блинкен призвал отменить решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также потребовал освободить американца Пола Уилана, пишет «ПолитРоссия».

Блинкен сказал Лаврову три вещи: США будут поддерживать Украину, пока конфликт не прекратится; Россия должна отменить свое решение о приостановке ДСНВ; Москва должна отдать Вашингтону задержанного американца Пола Уилана, — говорится в статье.

Как пишет издание, Блинкен выразил уверенность, что Москва не планирует менять политический курс, а госсекретарь США в свою очередь отметил, что предложения Вашингтона, высказанные Лаврову, Россия не поддержит.

Американец Пол Уилан был осужден за шпионаж на 16 лет. Его задержали, когда он пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения ФСБ России.

Ранее стало известно, что Блинкен и Лавров пообщались на саммите G20 в рамках совещания глав МИД стран-участниц. Полноценных переговоров между представителями двух стран не состоялось.