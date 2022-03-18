CBS: США оставят в тайне последствия для Китая за помощь России

США не станут публиковать список мер против Китая за возможную помощь, которую страна может оказать России в обход санкций, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Он отметил, что руководству дали чётко понять, какими будут последствия в случае такой помощи. Сообщает американский телеканал CBS.

Мы предельно чётко заявили Китаю касательно любой поддержки этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в контексте обхода введённых против неё санкций, — отметил Сингх.

Он добавил, что США не рассматривают снятие санкций против России, пока Москва продолжает свою специальную операцию на Украине.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир ранее выступил с призывом к немцам сократить потребление мяса ради борьбы с Россией. По его словам, Москва использует поставки продовольствия в качестве оружия. Глава ведомства напомнил, что сам он является вегетарианцем. Он также призвал жителей Германии осуществлять покупки сознательно, чтобы выбрасывать меньше продуктов.

Болгария в свою очередь отказалась продлевать контракт с «Газпромом» (заканчивается в июле 2022 года), об этом заявил вице-премьер страны Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. Он уточнил, что Болгария будет искать альтернативные источники газа и надеяться, что страны Евросоюза подпишут единый контракт по поставке энергоресурсов.