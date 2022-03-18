CBS: США не собираются снимать санкции с России

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жёсткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине. По его словам, госсекретарь Блинкен дал чётко понять, что Россия должна завершить свою специальную операцию на Украине, но указал на то, что этого не происходит, поэтому санкции сохраняются, сообщает телеканал CBS.

Об этом даже близко речи не идёт, — рассказал Сингх.

При этом он отметил, что представители американской администрации не рассматривают себя как «ковбоев, которые нажимают на кнопки, чтобы уничтожать экономики» других стран.

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл ранее заявил, что бесполётную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны. Он призвал руководство страны передать Киеву необходимое вооружение, которое поможет украинцам вернуть контроль над своим небом. По мнению сенатора, таким образом получится избежать отправки американских пилотов на Украину.