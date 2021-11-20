CBS News: разведка США увязала военное вторжение РФ на Украину с холодами

Вероятность военного вторжения России на территорию Украины возрастает по мере похолодания. Такие предупреждения получают европейские союзники США от американской разведки. Сломать подобный сценарий может вмешательство Запада, сообщает телеканал CBS News.

Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада, — отмечается в сообщении телеканала.

Его журналисты подчёркивают, что вероятность вторжения якобы увеличивается «по мере того, как погода становится холоднее».

Газета New York Times со ссылкой на источники ранее утверждала, что у США и союзников осталось мало времени для того, чтобы помешать России напасть на Украину. И так же речь шла о данных американской разведки.

Президент РФ Владимир Путин подобные заявления назвал «алармистскими».

Ранее стало известно, что жители стран Запада должны «выступить единым фронтом перед лицом российской агрессии» и не бояться президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он назвал угрозу российского вторжения на Украину реальной и добавил, что наращивание российских войск около границ Украины является испытанием для Запада со стороны Путина.