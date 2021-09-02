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ЦБ Афганистана попросил США открыть доступ к замороженным счетам страны

19:45, 02 сентября 2021
ЦБ Афганистана попросил США открыть доступ к замороженным счетам страны Фото: STRINGER/EPA/ТАСС
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Центральный банк (ЦБ) Афганистана обратился к Соединённым Штатам с просьбой открыть для захватившего власть в стране запрещённого в России движения «Талибан» доступ к хранящимся в США афганским госрезервам. Об этом пишет Khaama Press.

Ранее США заморозили резервы ЦБ Афганистана на сумму $9,4 млрд на счетах американских банков, сообщило агентство.

Отмечается, что в ЦБ страны уже заявляли, что талибы должны получить доступ к этим резервам, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Ранее сын бывшего хозяина Овального кабинета Дональда Трампа Дональд Трамп — младший рассказал, что армия США бросила в Афганистане военное снаряжение и технику примерно общей стоимостью $85 млрд. В пересчёте на затраты каждого американского налогоплательщика Трамп-младший привёл сумму $265, которые условно заплатил каждый американец. 

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