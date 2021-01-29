Царёв назвал условие вхождения Донбасса в состав России

https://static.news.ru/photo/69bd470e-6365-11eb-9a99-fa163e074e61_660.jpg Олег Царёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший депутат Рады и спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил, что республики Донбасса могут войти в состав России при обострении конфликта с Украиной или при условии, что Москва почувствует в этом необходимость.

Если это станет остро необходимо самой России, как в случае с Крымом. С другой стороны, это возможно при резком обострении на фронте под влиянием британцев, — пояснил Царёв в беседе с KP.RU.

Он добавил, что жители самопровозглашённых ДНР и ЛНР «устали от разговоров» и не видят себя вне Российской Федерации.

В республиках низкие зарплаты. Цены — почти московские. Работы нет — и люди уезжают: кто в Украину, кто в Россию. Говорить можно долго, но надо дело делать, — сказал политик.

Он не исключил обострения конфликта на востоке Украины в ближайшее время. По его мнению, это случится потому, что новый президент США Джо Байден передаст «шефство над Украиной» Лондону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главред RT Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке выступила с призывом к «России — матушке» включить территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР в состав РФ. По её мнению, тем самым Москва реализовала бы мечту граждан региона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание Симоньян о Донбассе является её частным мнением.