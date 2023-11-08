Carlsberg против властей РФ: что за суд из-за «Балтики», реакция Медведева Компания Сarlsberg пригрозила России международным судом из‑за «Балтики»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пивоваренная корпорация Carlsberg Group предложила России урегулировать спор по ситуации с заводом «Балтика» в течение шести месяцев, сообщил источник «Интерфакса». Что об этом известно, как отреагировал Дмитрий Медведев?

Сообщается, что в середине октября Carlsberg Group направила в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям. Действия России в послании названы «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику».

«Датская компания предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода, которые берут отсчет от даты письма (13 октября), переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд», — отметил источник.

Почему Carlsberg Group угрожает судом руководству России

10 марта 2022 года датский концерн заявил о том, что приостанавливает производство пива в России. Через несколько недель в компании сообщили, что было принято решение о продаже бизнеса в РФ.

«Мы приняли сложное и безотлагательное решение добиваться полного выхода из нашего бизнеса в России, что, как мы думаем, является правильным в нынешних условиях», — говорилось в сообщении.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, пивоваренная компания «Балтика», принадлежащая иностранной корпорации, переходит во временное управление Росимущества.

Также, по решению российского лидера, указ расширил список долей в уставных капиталах российских юрлиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Как отреагировал глава Carlsberg Group, что ему ответили в России

31 октября генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен в интервью Reuters заявил, что российские власти украли бизнес, поэтому концерн не пойдет на диалог с Москвой по этому вопросу.

«Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — сказал он.

В Министерстве финансов России отреагировали на слова главы Carlsberg, объяснив, что пивоваренная компания не находится в госсобственности, поэтому обвинения являются беспочвенными.

«ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев жестко ответил датской компании в своем Telegram-канале.

«Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, все бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов. И думали, их не тронут. Мы вам — санкции, а украинскому режиму — оружие, но вы нашу собственность не трогайте или как минимум дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!», — заявил Медведев.

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