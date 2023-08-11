Царев объяснил отсутствие победных настроений на Украине Экс-депутат Рады Царев: в Киеве нет победных настроения из-за отсутствия поддержки Запада

Фото: МО Украины

Власти Киева понимают, что Запад утратил интерес к Украине и не желает больше вкладываться в ее оборону, таким мнением с NEWS.ru поделился бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. По его словам, именно этим фактором и обусловлена переменчивость настроений в политических кругах страны.

Настроение у украинцев не такое праздничное и победное, как было раньше. Они понимают, что Запад не дает достаточного количества оружия для успешного наступления. Там хотят завершить эту операцию, чтобы не получить незапланированные эксцессы, — сказал Царев.

При этом экс-депутат Рады отметил, что пропаганда на Украине продолжает усиленно убеждать граждан в перспективах скорой победы Киева над Москвой.

Власти Киева продолжают вливать населению новости, что армия победит обязательно, что если не сразу, то чуть позже. А пока рейтинги [президента Украины] Владимира Зеленского начинают падать, — отметил Царев.

Ранее Зеленский призвал украинцев не расслабляться. В своем видеообращении он заявил, что Украина сможет преодолеть все трудности только «всем народом».

Ранее представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтон не может позволить себе выделить Украине еще миллиарды долларов. Политик обратила внимание, что из-за сегодняшней политики и экономических проблем в стране американские пенсионеры едва могут оплатить аренду. Более того, в США фиксируется самая высокая численность бездомных за все время.