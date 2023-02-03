ЦАР увеличит число военных инструкторов из России Посол Бикантов: ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

Фото: Kristin Palitza/Global Look Press

Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил РИА Новости посол в Банги Александр Бикантов. По его словам, сейчас в ЦАР находится 1890 российских инструкторов.

Правительство заинтересовано в увеличении их количества, — уточнил дипломат.

Ранее глава парламента страны Симплис Саранджи заявил, что российские военные инструкторы покинут территорию Центральноафриканской республики, как только проблемы безопасности будут полностью решены. Он подчеркнул, что инструкторы из России приезжают в Африку с целью обучить местных военных и их нахождение в стране полностью отвечает ее интересам.

В начале августа прошлого года директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что ЦАР направила ООН уведомление о заинтересованности в трех тысячах военных инструкторов из России. По его словам, таким образом число специалистов в стране увеличится почти в четыре раза. Он добавил, что расширение — непростая задача для СОМБ. По словам Иванова, инструкторы содружества проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку.

Глава СОМБ добавил, что в ближайшее время в ЦАР направят первую группу из 300 человек. После этого инструкторов будут направлять малыми отрядами, «согласно плану, предусмотренному контрактом», который в целях безопасности не опубликуют. Ранее Иванов сообщал, что разведка ЦАР получает информацию о подготовке Западом боевиков для провокаций в стране.