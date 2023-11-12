ЦАХАЛ заявила, что не смогла передать «Аш-Шифа» топливо из-за ХАМАС

Фото: Ayman Al Gedi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Израиля готовилась передать больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 300 литров топлива, заявили в ЦАХАЛ. По словам военных, эту поставку заблокировали представители движения ХАМАС.

Минувшей ночью Армия обороны Израиля координировала передачу топлива для неотложных медицинских нужд больницы «Аш-Шифа». Позднее Армия обороны Израиля получила свидетельства того, что официальные лица из ХАМАС не позволили больнице получить это топливо, — заявили в ЦАХАЛ.

11 ноября врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в секторе Газа, из-за отсутствия топлива. В Министерстве здравоохранения анклава пояснили, что в стационаре скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе. Глава больницы рассказывал, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. Также некоторые пациенты получили ранения.

В этот же день общество Красного Полумесяца сообщило, что больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу. Это произошло из-за истощения доступных запасов топлива и отключения электроэнергии. После этого движение ХАМАС приостановило переговоры о выдаче заложников с израильской стороной.