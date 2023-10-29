ЦАХАЛ пресекла попытку проникновения в страну группы радикалов из Газы

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Израильские военные предотвратили попытку группы палестинских радикалов из сектора Газа попасть на территорию Израиля через КПП «Эрез», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Там уточнили, что в последние часы военные ЦАХАЛ продолжили наносить массированные удары по анклаву.

Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом «Эрез», выявили группу террористов, выходивших из шахты туннеля в секторе Газа. После их выявления солдаты вступили в бой с террористами, убив и ранив их, — говорится в заявлении

Ранее больница «Аль-Кудс», расположенная в северной части сектора Газа, подверглась обстрелу. Некоторое время назад Израиль потребовал от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать людей, которые находились в медицинском учреждении. В организации отмечали, что в здании больницы укрываются свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно.

До этого представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявила, что с начала эскалации конфликта его жертвами стали более 8 тысяч мирных жителей сектора Газа. По ее словам, 3,3 тысячи погибших составляют дети. Она подчеркнула, что израильские военные намеренно обстреливают медицинские учреждения — больницы и центры оказания первичной медико-санитарной помощи.