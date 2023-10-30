Стало известно имя освобожденной из плена израильской военнослужащей ЦАХАЛ: в Газе из плена ХАМАС освобождена рядовая Армии Израиля Ори Мегидиш

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе военной операции в секторе Газа израильские военные освободили из плена ХАМАС военнослужащую Ори Мегидиш, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что женщина уже воссоединилась с семьей.

Этой ночью в ходе боевых операций в секторе Газы была освобождена рядовая Ори Мегидиш, захваченная ХАМАС 7 октября. Мы приложим все усилия для освобождения наших похищенных — любым путем, — сказано в сообщении.

О том, что ЦАХАЛ освободила из плена военнослужащую, стало известно ранее. По словам представителя Армии обороны Израиля, женщина прошла медицинское обследование и чувствует себя хорошо. Палестинские боевики захватили ее в день начала войны 7 октября.

Палестинские боевики 30 октября опубликовали видео с тремя израильскими заложницами, потребовавшими своего освобождения. Они возложили на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство ответственность за трагедию 7 октября, когда бойцы ХАМАС развернули наступление. Они призвали обменять всех захваченных тогда заложников на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Нетаньяху назвал это видеообращение жесткой психологической пропагандой.