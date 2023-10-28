ЦАХАЛ начала новую фазу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия Израиля начала новую фазу операции в секторе Газа

Фото: guoyu/Xinhua/Global Look Press

Армия обороны Израиля приступила к новой фазе операции в секторе Газа, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. По его словам, которые привел портал YNET, силы ЦАХАЛ будут продолжать боевые действия в анклаве до получения новых приказов. Между тем иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что в начале операции Израиля участвовали около пяти тысяч военнослужащих США. По его данным, из американцев сформировали три дивизии и несколько бригад, примкнувших к бойцам ЦАХАЛ в ночь на 27 октября.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения ночью 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Эрдоган обрушился на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле, где сделал ряд антиизраильских заявлений. Так, Эрдоган заявил, что Турция официально признает Израиль военным преступником, власти уже начали работать над этим. Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и отказался считать ХАМАС террористами. Турецкий лидер возложил ответственность за события в Газе на Запад, назвав и сам ближневосточный конфликт его детищем.

Фото: Mustafa Kaya/XinHu/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент назвал Израиль пешкой, которой Запад пожертвует в нужный момент. Но ни одна партия не длится вечно, и «коварная и грязная тактика» западных игроков была раскрыта, выразил уверенность Эрдоган.

Позитивным сигналом Эрдоган считает принятие в ГА ООН резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Лидер Турции обратил внимание, что инициативу поддержали 120 стран, таким образом выступившие против Израиля. Эрдоган счел результаты голосования в ООН свидетельством того, что Израиль остался в одиночестве.

Перед митингом в поддержку Палестины Эрдоган написал в Twitter (X), что целями израильских бомбардировок Газы вновь становятся мирные жители, что усиливает гуманитарный кризис. Президент Турции призвал Израиль выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки.

Лавров призвал искать пути к миру

Россия сохраняет контакты с Израилем и посылает руководству страны сигналы о необходимости поиска мирных способов урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава дипведомства указал, что нерешенность вопроса о создании независимого палестинского государства является наиболее серьезным фактором эскалации в Ближневосточном регионе.

МИД России заявил о выходе на новый уровень эскалации в регионе в связи с началом наземной операции Израиля в Газе. В дипведомстве РФ призвали мировое сообщество объединить усилия, чтобы перезапустить процесс переговоров для реализации формулы «двух государств», целью которой является создание палестинского государства, мирно соседствующего с Израилем.

Судьба заложников ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил встретиться с родственниками заложников, которые были захвачены в плен бойцами движения ХАМАС при атаке на еврейское государство 7 октября, сообщила The Times of Israel. Провести встречу с семьями удерживаемых в плену в Газе 29 октября также пообещал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Фото: t.me/netaniahurus Биньямин Нетаньяху

МИД России передал руководству ХАМАС списки с именами восьми граждан РФ, которые могут находиться в заложниках у палестинской группировки в секторе Газа, сообщил глава отдела ХАМАС по внешней политике Муса Абу Марзу. По его словам, ХАМАС тщательно проверит имена заложников по этому списку. Палестинское движение видит в России своего ближайшего друга, подчеркнул представитель организации.

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