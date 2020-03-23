Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания одержал победу на повторных президентских выборах, набрав чуть более 56% голосов.
Второе место занял экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с результатом 35,40%, третье — бывший министр внутренних дел Леонид Дзяпшба с 2%,
Ранее NEWS.ru писал, что Ардзинба поздравил своего оппонента с победой на выборах. По его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно. Кандидаты уважительно относились к друг другу. Кроме того, он подчеркнул, что все его идеи, озвученные во время предвыборной кампании, будут реализовываться.
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