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Застрявшие в Доминикане украинцы, которые не смогли вовремя вылететь домой из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса, выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому. Они призвали украинского лидера вывезти их домой президентским бортом.

Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт, — заявили туристы. Видеообращение они опубликовали в Instagram. Молодые люди напомнили главе государства, что придя к власти, Зеленский обещал, что...