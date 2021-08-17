Бывший вице-президент США назвал крупнейшее унижение страны за 40 лет

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал уход американцев из Афганистана крупнейшим поражением Америки на международной арене за последние 40 лет. Об этом он написал статью для The Wall Street Journal.

По словам политика, это «унижение» поставило руководство США в неловкое положение, заставляя «союзников страны усомниться в надёжности США, и воодушевило врагов испытать решимость американцев». Подобный поступок президента США Джо Байдена Пенс назвал «слабостью, порождающей зло».

Это внешнеполитическое унижение, которое страна не переживала со времён иранского кризиса с заложниками, — подчеркнул Пенс.

Кризис, который отметил экс-вице-президент США, произошёл в 1979 году. Тогда сторонники Организации мусульманских студентов напали на посольство США в Тегеране. В ответ на это президент США Джимми Картер разорвал дипломатические отношения с Ираном и ввёл против Тегерана экономические санкции.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку из-за того, что он допустил произошедшее в Афганистане. По его словам, поспешный вывод американских войск из Афганистана и одновременный захват исламистским движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) власти в этой стране являются «величайшим поражением в истории».